В Москве за день зафиксированы 230 тысяч водителей без пропусков

В Москве в первый день работы системы автоматизированной проверки пропусков дорожные камеры поймали более 230 тысяч водителей, которые ездили с неправильно оформленными документами. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы. Штраф за езду без или с неправильно оформленным пропуском составляет 5000 рублей

Перед введением автоматического контроля более 3 миллионов 900 тысяч водителей в столице привязали номера авто¬мобилей к цифровому пропуску. При этом с 00:00 до 19:00 22 апреля на дороги выехали лишь 1,5 миллиона машин. 15 процентов из них были без пропусков.

В столице штраф за передвижение на транспорте без правильно оформ¬ленного цифрового пропуска составляет пять тысяч рублей. Однако, как сообщает "Коммерсантъ", пока неясно, сколько штрафов будут получать столичные водители за такое нарушение: один в сутки или с каждой камеры. В московской автодорожной инспекции (МАДИ) настаивают на одном штрафе в сутки. Всего в Москве за соблюдением пропускного режима следят 2500 камер.