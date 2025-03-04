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4 мар 2025

В Москве за зиму эвакуировали почти 10 тысяч автомобилей премиум-класса

В Москве за зиму эвакуировали почти 10 тысяч автомобилей премиум-класса

Эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки почти 10 000 автомобилеи? премиум-класса за зимнии? период. Основные причины эвакуации — нарушение правил парковки, в том числе оставление машин на местах для инвалидов и тротуарах

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, чаще всего эвакуировали автомобили марок BMW (2,7 тыс), Mercedes (2,6 тыс) и Audi (1,4 тыс). Решение о перемещении машин на штрафстоянку принимают инспекторы ГИБДД или МАДИ.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что соблюдение правил парковки — обязанность каждого водителя, независимо от стоимости автомобиля. Он также напомнил, что нарушения ПДД могут приводить к аварии?ным ситуациям и ДТП, призвав автомобилистов парковаться только в разреше?нных местах.

При написании новости использовалась информация:
Официальный канал Дептранса Москвы

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