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24 июл 2025

В Москве заканчивается эпоха бесплатных зарядок для электромобилей

В Москве заканчивается эпоха бесплатных зарядок для электромобилей

С 23 июля 2025 года все городские электрозарядные станции Москвы, входящие в проект «Энергия Москвы», переходят на платный режим

Теперь за киловатт-час электроэнергии автомобилистам придется платить 15 рублей на станциях переменного тока (мощностью 22–44 кВт) и 20 рублей на быстрых станциях постоянного тока (от 50 кВт). Изменения касаются 350 станций, что составляет около 10% от всего столичного парка ЭЗС, насчитывающего более 3,2 тысячи точек. Платный режим начали вводить постепенно еще в конце 2024-го, и сейчас его распространили на все городские станции.

Власти объясняют своё решение необходимостью ускоренного развития инфраструктуры и привлечения инвестиций. По словам чиновников, платная модель обеспечит более стабильное качество обслуживания и снизит перегрузку станций. Также в Москве планируется ежегодно вводить по 500 новых «быстрых» зарядных станций (в планах до 2030 года увеличение числа ЭЗС до 35 тысяч).

За пять лет работы проекта пользователи провели более 1 миллиона зарядных сессий. Теперь зарядка электромобиля на общественной станции обойдется примерно в 300 рублей за 100 км запаса хода, что сопоставимо с расходами на бензиновый автомобиль, особенно с учетом высокой стартовой стоимости электрокаров.

Тем не менее, столичные власти сохраняют существующие льготы: владельцы электромобилей по-прежнему освобождены от транспортного налога и платы за парковку. В ближайшее время изменений в этой части не планируется.

При написании новости использовалась информация:
Gazeta

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