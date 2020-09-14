В МВД подготовили новые правила сдачи экзамена на права

Новые правила сдачи экзаменов на водительские права, объединяющие в один тест «площадку» и «город», вступят в силу 1 апреля 2021 года

В МВД подготовили новую редакцию административного регламента, устанавливающего правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. В частности, исключаются отдельные тесты на закрытых площадках. Соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов. В пояснительной записке к проекту отмечено, что практические экзамены на легковых и грузовых автомобилях, а также автобусах теперь будут принимать только в «условиях реальной дорожной обстановки».

Таким образом, вместо привычного экзамена по схеме «площадка+город» кандидатов будет ждать единый практический тест с использованием закрытых территорий, а также улиц и дорог с малоинтенсивным движением. На них сотрудники смогут проверять у экзаменуемых те же навыки, что и на обычной площадке. Закрытые площадки оставят только для экзаменов на получение прав категории В1 (мотоциклы и трициклы). Плюс ко всему в МВД вводят новую систему оценок навыков и ошибок кандидатов. К примеру, теперь непристегнутый ремень или разговор по телефону во время езды будет основанием для прекращения экзамена.