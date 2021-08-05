В МВД представили новый автомобиль для скрытых патрулей

Несколько дней назад мы писали о том, что ведомство рассказало о своих машинах, на которых передвигаются патрульные под прикрытием. Тогда речь шла о банальном Ford Focus, но теперь у ГИБДД появился экипаж поинтереснее

Речь идет о седане BMW 5-Series. Речь идет в модификации 530d xDrive, которая оснащается 3,0-литровым дизельным мотором мощностью 249 лошадиных сил. Почему выбор сделан именно в сторону именно этого автомобиля – неизвестно.

Любопытна сама позиция сотрудников ГИБДД в отношении использования тайного патруля. «Менее агрессивными становится, более следят за дорогой, когда видят патрульную машину. А когда эта машина обычная не выделяется из потока все ведут себя естественно, не в очень хорошем смысле этого слова», — приводит портал Autonews заявление старшего инспектора ДПС ГУ МВД РФ по городу Москве Сергея Барабанщикова.