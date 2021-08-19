В МВД собираются упростить процедуру техосмотра

Ведомство планирует отказаться от проверок некоторых компонентов, вроде аптечки, которые на данный момент были обязательными.

Если же говорить конкретнее, то весь список проверок, которые планируют отменить, выглядит следующим образом:

коррозия элементов тормозной системы;

наличие повреждений тормозных трубопроводов;

способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;

наличие в машине аптечки;

наличие знака аварийной остановки;

наличие огнетушителя;

уровень шума выпускной системы;

уровень загрязняющих веществ в выхлопе;

наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора;

наличие мест для установки госрегзнаков;

наличие трещин на лобовом стекле с водительской стороны.

В ГИБДД сообщают, что упрощение системы техосмотра должно снизить нагрузку на операторов. В особенности это касается финансовой стороны вопроса, так как СТО не придется закупать лишнее и дорогостоящее оборудование для диагностики. Впрочем, в данный момент инициатива находится лишь в стадии идеи – документального оформления она пока что не имеет. Проект обсуждается с властями и профильными экспертами. Отметим, что на днях, по инициативе главы ГИБДД, на рассмотрение в правительство был внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов.