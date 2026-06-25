В Нидерландах создают гиперкар с посадкой как в спортбайке

Нидерландская компания Sanrivatti заявила о разработке гиперкара, который должен кардинально изменить взаимодействие человека и машины

В отличие от традиционных суперкаров, где разработка начинается с платформы, двигателя или аэродинамики, инженеры Sanrivatti решили отталкиваться от человеческого тела. При создании автомобиля учитываются посадка, баланс, инстинктивные реакции и физическое взаимодействие водителя с машиной. Главная особенность будущего гиперкара заключается в посадке. Водитель будет располагаться строго по центру салона и заметно смещен вперед. По замыслу разработчиков, такое положение должно напоминать посадку пилота спортивного мотоцикла, который буквально сливается с техникой во время движения.

Основатель компании и автомобильный инженер Сантьяго Санчес Риверо утверждает, что проект вдохновлен ощущениями, которые дарят современные спортбайки. При этом разработчики обещают сохранить максимально прямую и аналоговую связь между водителем и автомобилем.

Пока Sanrivatti показала лишь схематичные изображения будущей модели и не раскрывает технических характеристик. Тем не менее сама идея не является полностью новой. Одним из самых известных примеров подобного подхода считается концепт Chevrolet Chaparral 2X Vision Gran Turismo, представленный в 2014 году. В том проекте водитель практически лежал лицом вниз и управлял машиной при помощи движений тела.

Впрочем, ни один крупный автопроизводитель до сих пор не решился воплотить подобную концепцию в серийном автомобиле. Поэтому проект Sanrivatti выглядит одновременно амбициозным и рискованным.