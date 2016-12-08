Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) опубликовал ежемесячный отчет о состоянии первичного автомобильного рынка в России за ноябрь текущего года.

Согласно данным аналитиков АЕБ, в прошлом месяце на российском рынке было реализовано 132 346 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 0,6% или 727 единиц превышает результаты ноября 2015 года. Стоит отметить, что впервые с декабря 2014 года российский рынок продемонстрировал положительную динамику продаж по итогам месяца.

«Ноябрьские продажи сделали этот месяц первым за последние почти 2 года (с декабря 2014), когда была достигнута положительная динамика от года к году. Хорошо, что, в конце концов, есть повод сказать об этом, но слишком рано делать выводы о смене тренда. Сейчас все внимание приковано к декабрю, у которого есть потенциал продемонстрировать, что рынок продолжает двигаться в правильном направлении », - прокомментировал ноябрьские результаты председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По итогам минувших одиннадцати месяцев объем реализации автомобилей всех брендов в России был зафиксирован на уровне 1 279 987 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 12%.

Лидирующую позицию на российском рынке продолжает сохранять отечественный бренд Lada, продажи автомобилей которого в ноябре выросли на 18%, до 25 507 экземпляров. С начала года официальные дилеры Lada передали в руки своих клиентов 238 666 автомобилей – на 3% меньше, чем в прошлом году.

Второе место занимает южнокорейский бренд Hyundai. За месяц компании удалось продать 15 779 автомобилей, что на 4% больше, чем в ноябре 2015 года. В период с января по ноябрь включительно объемы реализации южнокорейских автомобилей на российском рынке составили 131 207 экземпляров – на 12% меньше, чем годом ранее.

«Тройку» лидеров закрывает еще один бренд из Южной Кореи – Kia. В ноябре россияне приобрели 14 651 южнокорейский автомобиль, прирост продаж в годовом отношении составил 4%. В январе-ноябре Kia сумела продать на российском рынке 136 347 автомобиля, ухудшив свой прошлогодний результат на 8%.