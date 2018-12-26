В новом году начнется строительство Юго-Восточной хорды

Городские власти продолжают бороться с пробками и улучшать благосостояние дорожной ситуации путем строительства новых дорог. Недавно стало известно, что в следующем году начнется строительство новой магистрали, которая пройдет через десять районов юго-востока Москвы

Транспортная артерия протянется на 36 километров, от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД и пройдет через следующие районы: Перово, Нижегородский, Текстильщики, Печатники, Курьяново, Москворечье-Сабурово, Северное Чертаново, Центральное Чертаново, Южное Чертаново, Северное Бутово. Также новая магистраль будет пересекать пять других автомобильных дорог: Рязанский проспект, Волгоградский проспект, Каширское и Варшавское шоссе, а также Липецкую улицу.

Что касается хода строительства, то на портале комплекса градостроительной политики города Москвы указано, что сам процесс запустится ближе к концу следующего года. До этого времени предполагается подготовить всю проектную документацию. По словам первого заместителя руководителя департамента строительства, Петра Аксенова: "Проектировщики постараться, как можно раньше получить экспертные заключения на освобождение территорий от инженерных коммуникаций, что должно ускорить начало строительного периода".