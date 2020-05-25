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25 май 2020

В Подмосковье объявили об отмене пропусков для автомобилистов

В Подмосковье объявили об отмене пропусков для автомобилистов

С субботы, 23 мая, в Московской области перестанет действовать пропускной режим, введенный в рамках борьбы с коронавирусом

Власти Подмосковья отменят режим цифровых пропусков, введенный в рамках ограничений на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. «С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на mos.ru. В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — подчеркнул Воробьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал изменения в порядке оформления пропусков для передвижения по городу в рамках первого этапа смягчения ограничительных мер. Так, с 27 мая для езды на автомобиле в столице будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сейчас. По словам Собянина, такое решение принято для упрощения и создания одноканальной системы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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