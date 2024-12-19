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19 дек 2024

В Подмосковье открылась первая платная дорога регионального значения

В Подмосковье открылась первая платная дорога регионального значения

17 декабря в Московской области состоялось открытие Мытищинской скоростной хорды — первой региональной платной дороги. Трасса длиной 16 километров соединяет Ярославское и Дмитровское шоссе, а также имеет съезды на Осташковское и Пироговское шоссе

На данный момент проезд по хорде бесплатный, так как тарифы еще не утверждены. В следующем году за неоплату проезда будет введен штраф от 3 до 15 тысяч рублей в зависимости от категории транспортного средства. На трассе внедрена система безбарьерной оплаты «Свободный поток», позволяющая автоматически списывать оплату с помощью транспондера или по номеру автомобиля.

Эксперты прогнозируют, что Мытищинская хорда разгрузит северный участок МКАД на 20%, а также снизит нагрузку на Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе на 30%. Время в пути на некоторых маршрутах сократится в три раза. Например, дорога из Ивантеевки в Долгопрудный займет около 20–25 минут вместо часа.

До открытия хорды в Подмосковье действовали только федеральные платные трассы, такие как М-11, М-12, М-4 и ЦКАД. Мытищинская хорда стала первым региональным проектом такого уровня, а следующей планируется к открытию Южно-Лыткаринская автодорога.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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