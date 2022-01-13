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13 янв 2022

В Польше представили бюджетную альтернативу кемперу

В Польше представили бюджетную альтернативу кемперу

В Европе путешествия на «автомобильных домах», или кемперах, очень популярны. Нюанс лишь в том, что сами по себе такие машины дороги. Даже прицепы по своей стоимости порой сопоставимы с новым автомобилем

Разумеется, можно брать автодома в аренду, но теперь есть более доступная альтернатива. Польская компания Camportable представила компактную прицеп-кухню в металлическом боксе.

Габариты – 60 на 120 сантиметров. Впрочем, скромные размеры не помешали создателям установить в нее, помимо ящиков для утвари, холодильник, мойку с 40-литровым резервуаром, место для газового баллона и плиту с двумя конфорками. За сохранность оборудования в пути переживать не стоит - от грязи кухня защищена герметичной крышкой, а от краж или внезапного открывания посреди дороги – замками.

Безусловно, полноценный автодом такое решение не заменит, но создатели говорят, что их продукт станет идеальным подспорьем в кемпингах, если ночевка организуется в шатрах или палатках. К тому же бокс не занимает места в салоне машины, или в багажнике.

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