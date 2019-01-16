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16 янв 2019

В правительстве поддержали ужесточение скоростного режима

В правительстве поддержали ужесточение скоростного режима

Власти уже долгое время активно обсуждают вопрос об отмене нештрафуемого превышения скорости +20 км/ч. Совсем недавно, на Гайдаровском форуме, эта тема была поднята снова

Спешим огорчить, правительство не откажется от этой затеи. Более того, Вице-премьер Максим Акимов, выступая на форуме, назвал идею крайне положительной и поддержал ее, правда, с одной поправкой - чиновник не высказывался за возврат наказания, а лишь за понижение нештрафуемого лимита на 10 километров в час.

Получается, что по данному вопросу уже возникает, как минимум, две точки зрения. Причем ранее эту инициативу, правда, не с отменой, а с понижением, также поддержали в Минтрансе РФ. По словам Министра транспорта Евгения Дитриха, в других странах такой порог, как правило, составляет 5–10 и даже 0 км в час.

Кстати, глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, наоборот, жестко выступает за отмену этого лимита и возвращение штрафов. По его мнению, несмотря на ограничение скорости, большинство водителей ездят с превышением, прекрасно осознавая, что наказания удастся избежать.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, РИА Новости

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