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9 окт 2024

В правительстве прогнозируют спад импорта легковых автомобилей с 2025 года

В правительстве прогнозируют спад импорта легковых автомобилей с 2025 года

В проекте федерального бюджета прогнозируется падение импорта автомобилей с 2025 года, которое продлится несколько лет. Главными причинами сокращения объемов поставок автомобилей в РФ являются увеличение утильсбора и различные логистические проблемы

Согласно статистическим данным, с января по август 2024 года в Россию привезли более 800 000 автомобилей. Особенно рост поставок был заметен в последние два месяца, что объяснялось увеличением утильсбора с 1 октября. Ожидается, что в 2025 году объем импорта автомобилей в РФ составит порядка 1 000 000 автомобилей, включая 700 000 новых автомобилей. К 2027 году значения составят 700 000 автомобилей (500 000 - новые). Таким образом, правительство ожидает падение импорта автомобилей в следующем году до уровня 2023 года.

Под сокращения от общего числа ввезенных автомобилей попадают именно те, которые ввозятся в страну по схеме параллельного импорта. Поскольку правительство России не рассматривает никаких мер по поддержке данной области, с рынка в первую очередь исчезнут марки официально не представленные в РФ. Повышение утильсбора напрямую коснется их стоимости. Так, в следующем году ставки на легковые автомобили превысят 600 000 рублей, в 2026 году - 700 000 рублей, а в 2028 году - 800 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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