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25 фев 2022

В Приморье перестали оформлять ОСАГО

В Приморье перестали оформлять ОСАГО

В регионе стало проблематично оформить ОСАГО: по словам автомобилистов, страховые компании из-за убытков от выплат по устроенным мошенниками ДТП поставили негласный запрет на продажу полисов ОСАГО

О каком мошенничестве идет речь? Поясним, дело в том, что в крае участились случаи, так называемых, договорных ДТП. Схема такая - владелец автомобиля покупает страховку, далее происходит инсценировка ДТП, оформляется страховой случай, компания выплачивает материальный ущерб.

Где здесь навар, спросите вы? Все просто -  в запчастях. Дело в том, что у страховых компаний есть специальный справочник, где прописана средняя стоимость той или иной запчасти на определенную модель машины. Выплаты осуществляются именно на основе этих данных, но ведь запчасти можно купить и неофициально на сером рынке, где все стоит дешевле. Вот вам пример – фара на популярный в Приморье кроссовер, Daihatsu Terios, по справочнику оценивается, условно, в сто тысяч рублей, тогда как на ближайшем авторынке ее можно купить за пятнадцать. В итоге злоумышленник получает солидную выплату и большую ее часть кладет себе в карман.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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