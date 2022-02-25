В Приморье перестали оформлять ОСАГО

В регионе стало проблематично оформить ОСАГО: по словам автомобилистов, страховые компании из-за убытков от выплат по устроенным мошенниками ДТП поставили негласный запрет на продажу полисов ОСАГО

О каком мошенничестве идет речь? Поясним, дело в том, что в крае участились случаи, так называемых, договорных ДТП. Схема такая - владелец автомобиля покупает страховку, далее происходит инсценировка ДТП, оформляется страховой случай, компания выплачивает материальный ущерб.

Где здесь навар, спросите вы? Все просто - в запчастях. Дело в том, что у страховых компаний есть специальный справочник, где прописана средняя стоимость той или иной запчасти на определенную модель машины. Выплаты осуществляются именно на основе этих данных, но ведь запчасти можно купить и неофициально на сером рынке, где все стоит дешевле. Вот вам пример – фара на популярный в Приморье кроссовер, Daihatsu Terios, по справочнику оценивается, условно, в сто тысяч рублей, тогда как на ближайшем авторынке ее можно купить за пятнадцать. В итоге злоумышленник получает солидную выплату и большую ее часть кладет себе в карман.