Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы опубликовала статистику о правонарушениях на дорогах за минувший год.

По официальным данным ГИБДД, за 2016 год столичные «гаишники» сумели пресечь больше пятнадцати миллионов нарушений правил дорожного движения на территории Москвы. Впрочем, по факту, речь идет не столько о пресечении нарушений, сколько о вынесении мер наказания за уже совершившиеся административные преступления. Представители ведомства подчеркивают, что подавляющее большинство (порядка 12 миллионов) постановлений по делам об административных нарушениях было вынесено при помощи данных, полученных с комплексов фото и видеофиксации, установленных на улицах города.

Если обратиться к детальной статистике, выясняется, что за год зафиксировано более 181 тысячи случаев, когда водители отказались уступить дорогу пешеходу в положенном для этого месте. Кроме того, почти сто десять тысяч человек были оштрафованы за нарушения правил применения ремней безопасности. Еще около тридцати тысяч столичных автомобилистов попались на том, что выехали на встречную полосу во время движения.

Напомним, что по данным на 2016 год, в столице зарегистрировано порядка 4,6 миллиона автомобилей. То есть, в среднем, на каждый московский автомобиль приходится больше трех нарушений в год.

Ранее сообщалось, что в 2016 году водительских прав за нарушения были лишены более 27 тысяч столичных автомобилистов. Это на четыре тысячи человек меньше, чем по итогам 2015 года.

Представители ГИБДД уверены, что благодаря работе камер фиксации нарушений и ужесточению санкций за нарушения ПДД столичные дороги становятся безопаснее. На прошлой неделе Вадим Юрьев, руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), официально заявил, что за последние десять лет количество ДТП разной степени тяжести на территории Москвы, сократилось на 45%.

Напомним, что по итогам 2016 года в столице зафиксировано порядка одиннадцати тысяч ДТП, в которых погибло в общей сложности около 500 человек.