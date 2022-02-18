В Rivian рассказали о системах безопасности своего пикапа R1T

Оставлять вещи в пикапе – решение опрометчивое. Если на машину не установлен кунг или обычная крышка, то имущество владельца может стащить любой злоумышленник. Впрочем, в компании Rivian придумали систему защиты, при помощи которой получится сохранить свой скарб, не закрывая кузов

Эта защита – обычный стальной трос и замки, которые расположены по бортам кузова. Им предлагается в буквальном смысле привязывать поклажу к петлям в кузове. Трос запирается автоматически в тот момент, когда автомобиль получает дистанционную команду на блокировку дверей. Помимо всего прочего в пикап установлено одиннадцать охранных микро-камер.

Они расположены на двери грузовой платформы, задней части кабины, а также в районе решётки радиатора и боковых зеркал. Каждая из них оборудована датчиком движения. Если в их поле зрения (в радиусе одного метра) попадает человек, на другие объекты, к примеру, собаку, камера реагировать не будет, то начинается автоматическая видеозапись с последующим сохранением данных в облачное хранилище пользователя.