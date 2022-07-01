В Росси построят дорогу с запахом клубники

Строительство дороги в сознании обывателя всегда оборачивается неудобствами – заторами, перекрытиями и ужасным запахом расплавленного битума

С последним пунктом решили побороться власти Ленинградской области. Эксперимент, в рамках которого подрядчик добавил ароматизатор в состав асфальтового полотна, состоялся в рамках ремонта региональной трассы от станции Магнитная до поселка имени Морозова, соединяющего часть Всеволожского района с Мурманским шоссе.

К сожалению, нет сообщений ни о влиянии добавок на качество дорожного покрытия, ни о продолжении эксперимента по всей области или стране целиком.