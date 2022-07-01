Автомобильный портал Motorpage
1 июл 2022

В Росси построят дорогу с запахом клубники

В Росси построят дорогу с запахом клубники

Строительство дороги в сознании обывателя всегда оборачивается неудобствами – заторами, перекрытиями и ужасным запахом расплавленного битума

С последним пунктом  решили побороться власти  Ленинградской области. Эксперимент, в рамках которого подрядчик добавил ароматизатор в состав асфальтового полотна, состоялся в рамках ремонта региональной трассы от станции Магнитная до поселка имени Морозова, соединяющего часть Всеволожского района с Мурманским шоссе.

К сожалению, нет сообщений ни о влиянии добавок на качество дорожного покрытия, ни о продолжении эксперимента по всей области или стране целиком.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

Комментарии к новости

Последние новости

...

Беспилотники создали гигантскую пробку в Сан-Франциско

01 июля 2022

Дизайнеры DS выступают против дисплеев в интерьерах автомобилей

01 июля 2022

Экс-дизайнер Lamborghini построит автомобили для баскетболистов

01 июля 2022
Maruti Suzuki Brezza

Suzuki представил кроссовер Brezza

01 июля 2022
Lada Granta 2019 вид спереди

Чеченский автопром расширяется

30 июня 2022

Трассу М4 сделают лучше

30 июня 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ 39099 - уаз 390995-04 «экспедиция» (2018) эмоциональная «гыка» Тест драйв
30 июня 2022

УАЗ 39099
"Эмоциональная «Гыка»"
Bentley Continental GT Speed - bentley continental gt speed convertible (2022) bentley continental gt speed convertible (2022) табун для аристократа
Тест драйв
26 июня 2022

Bentley Continental GT Speed
"Табун для аристократа"
Haval F7X - haval f7x (2020) «чёрной молнии подобный»
Тест драйв
22 июня 2022

Haval F7X
"«Чёрной молнии подобный»"
Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport - здесь вам не паркетник: mitsubishi pajero sport против isuzu mu-x
Сравнительный тест
18 июня 2022

Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport
"Здесь вам не паркетник"

Написано новостей:

3 0 9 3 5