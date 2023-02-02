В Росси предложили ограничить стоимость зарядки электромобилей

Компания «Моторинвест», представляющая в России электробренд Evolute, предложила Минэкономики установить лимит цен на зарядку аккумуляторов на отметке 8 рублей за 1 кВт⋅ч

На сегодняшний день операторы зарядных станций сами устанавливают тарифы - сейчас стоимость зарядки электромобилей на публичных зарядных станциях колеблется от 15 до 30 рублей за кВт⋅ч в зависимости от типа станции. Любопытный факт - чиновники не поддержали данную инициативу. Эксперты тоже не видят возможности в реализации этой идеи - дело в том, что операторы станций будут просто работать себе в убыток, так как условная закупочная цена энергии сегодня очень высока.

Всего в России на данный момент насчитывается менее 4,5 тысячи зарядных станций, при этом больше всего точек установлено в Москве и Московской области.