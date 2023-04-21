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21 апр 2023

В России активно развивается инфраструктура для электромобилей

В России активно развивается инфраструктура для электромобилей

По состоянию на 18 апреля количество зарядных станций для электромобилей в России достигло 1664 единиц, хотя еще год назад их было в два раза меньше

Как сообщает ТАСС наиболее доступным регионом для электрокаров является Москва, так как зарядных терминалов здесь больше всего - 300 штук.  Удивительно, но на втором месте оказался не Санкт-Петербург (он занял пятую строчку рейтинга), а Южно-Сахалинск, где насчитывается 112 зарядок. "Бронза" принадлежит Красноярску - 96 терминалов.

Если взглянуть на автопарк нашей страны в целом, то доля электромобилей в нем крайне мала - менее одного процента (0,05). Впрочем эти показатели, пусть и медленно, но тоже растут

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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