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17 сен 2020

В России анонсирована масштабная проверка АЗС

В России анонсирована масштабная проверка АЗС

Росстандарт обсуждает с правительством возможность проведения масштабной проверки АЗС в 60 регионах России. Проверка нацелена на наиболее "проштрафившиеся" регионы

Как сообщает Российская Газета, в списке, где число нарушений заметно больше, чем в среднем по стране, глава Росстандарта Алексей Абрамов назвал Свердловскую и Владимирскую области, республику Алтай, Хабаровский край и Крым. В двух последних регионах к началу 2021 года должны заработать испыта¬тельные лаборатории, которых ранее там не было.

К проверкам планируется привлечь Генеральную прокуратуру: глава ведомства назвал её помощь «очень эффективной». По данным Росстандарта, доля контрафактного топлива в среднем по России снизилась с 20% в 2015 году до 8,9% в 2020-м. Между тем, в августе, инициативная группа активистов «Общероссийского народного фронта» выборочно проверила сотню заправочных станций на территории Москвы и Подмосковья. Недолив был обнаружен на 58 АЗС, а некачественное топливо - на 19.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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