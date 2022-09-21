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21 сен 2022

В России больше не осталось автомобилей Lexus и Toyota

В России больше не осталось автомобилей Lexus и Toyota
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас автолюбители готовы покупать машины на любых условиях, проблема лишь в том, что машин хватит не всем.

К примеру, дилеры марок Toyota и Lexus заявили в интервью «Российской газете», что «нет никаких складов с тысячами машин, которые ждут своего часа» - все машины находятся, что называется, в обороте, а новых нет – завод в Санкт-Петербурге простаивает. Пришлось даже пойти на необычный шаг – недоукомплектованные машины разобрали обратно на запчасти, чтобы обеспечить некоторый запас деталей для своевременного выполнения гарантийных обязательств по ремонту.

Уже очевидно, что запасы автомобилей исчерпаны На этот случай дилеры рассматривают возможность параллельного импорта, но предупреждают, что, по предварительным подсчетам, ценники могут еще больше вырасти.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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