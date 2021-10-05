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5 окт 2021

В России будут снова раздавать автомобили за прививки

В России будут снова раздавать автомобили за прививки

Власти считают, что данная практика оказывает серьезный стимулирующий эффект к вакцинации, что особенно важно в условиях роста заболеваемости

«Мы видим дополнительные возможности ускорения вакцинации, увеличения объемов, поэтому всегда стимулировали эти процессы. В частности, проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике. Она показала хорошие результаты и интерес населения»  - цитирует информационное агентство «Москва» мэра Москвы, Сергея Собянина.

Напомним, что в первом круге «прививочной» лотерей было разыграно сорок автомобилей марки Renault. При этом изначально планировалось, что количество машин будет ровно в два раза меньше, но повышенное внимание населения к данной теме привело к увеличению объемов.

При написании новости использовалась информация:
Агентство городских новостей "Москва"

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