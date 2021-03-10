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10 мар 2021

В России будут устанавливать зарядные станции под землей.

В России будут устанавливать зарядные станции под землей.

Любители электрокаров  часто находятся в недоумении – почему, мол, на западе на подземных парковках есть зарядные станции, а у нас их по пальцам пересчитать? Ответ прост – был официальный запрет, но теперь все изменится

Да, раньше МЧС запрещало  устанавливать зарядные станции из-за требований пожарной безопасности. Но восемь лет спустя ведомство решило его отменить. В качестве причин изменения политики в ведомстве называют два пункта. Первый – количество электромобилей в РФ неуклонно растет. Второй – возгорания, от которых и оберегает запрет,  сравнительно редки.

Правда, все эти законодательные метаморфозы выглядят несколько странно. Во-первых, запрет снимут только к 2022 году. Во-вторых, на парковках ТЦ и подземных паркингах нескольких ЖК и так устанавливались станции.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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