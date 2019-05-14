В России еще долго не будет новых дорог

Счетная палата России раскритиковала деятельность госкомпании «Российские автомобильные автодороги» по итогам прошедшего года. Поводом для того стал провал «Автодора» практически по всем показателям.

Сообщается, что более половины — 54,9% — запланированных к строительству и реконструкции автомобильных дорог не построены и не отремонтированы, тем самым обещание корпорации о появлении в России 317,7 километров дорог так и остается невыполненным. При этом «Автодор» использовал 99,8% от выделенных ему 74,8 млрд рублей субсидии из федерального бюджета. Но результативность использования этих средств составила всего 45,1%.

Интересно, что проблемы обстоят и с платными дорогами. «Автодору» вменяют частые переносы сроков сдачи дорог в эксплуатацию и неудачное привлечение инвесторов. Кроме того, корпорация не смогла достигнуть установленного объема сбора средств от эксплуатации трасс.