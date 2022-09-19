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19 сен 2022

В России хотят отменить предельный срок по гарантийному ремонту авто

В России хотят отменить предельный срок по гарантийному ремонту авто

На сегодняшний день российским законодательством установлено, что гарантийный ремонт транспортного средства необходимо произвести в течение сорока пяти дней с момента клиентского обращения. Впрочем, совсем скоро это требование могут и отменить.

Федеральные Минэкономики, Минпромторг и Роспотребнадзор с начала сентября рассматривают предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ввести девятимесячный мораторий на применение отдельных положений закона «О защите прав потребителей», устанавливающих предельный срок гарантийного ремонта автомобилей. Представители автомобильной отрасли заявляют, что из-за санкций соблюдать эти условия просто невозможно.

Все дело в том, что официальные дилеры, как и представительства, попросту лишены возможности оперативно импортировать оригинальные запчасти. В итоге ремонт машины может затягиваться на месяцы, что для автопроизводителя чревато серьезными штрафами за просрочку. Клиент даже может расторгнуть договор купли-продажи и вернуть машину.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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