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15 янв 2019

В России хотят сделать обязательной покупку электромобилей

В России хотят сделать обязательной покупку электромобилей

Инициатива, в первую очередь, касается служебных автопарков. Согласно ей, при закупках для государственных и муниципальных нужд, необходимо установить обязательную долю электромобилей на уровне не менее 20%

Инициатором данной затеи стала организация НТИ «Автонет», которая буквально на днях ратовала за введение персональных номеров зеленого цвета для электромобилей. Надо отметить, что все происходит в рамках единой программы по стимулированию развития электротранспорта.

Большую ее часть планируется выполнить до конца 2019 года. Среди ее инициатив — освобождение владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Также им предлагается предоставить право пользования бесплатными парковочными местами, оснащенными зарядными устройствами, льготного проезда по платным автодорогам и возможности передвижения по полосам для общественного транспорта.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, ТАСС

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