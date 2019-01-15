В России хотят сделать обязательной покупку электромобилей

Инициатива, в первую очередь, касается служебных автопарков. Согласно ей, при закупках для государственных и муниципальных нужд, необходимо установить обязательную долю электромобилей на уровне не менее 20%

Инициатором данной затеи стала организация НТИ «Автонет», которая буквально на днях ратовала за введение персональных номеров зеленого цвета для электромобилей. Надо отметить, что все происходит в рамках единой программы по стимулированию развития электротранспорта.

Большую ее часть планируется выполнить до конца 2019 года. Среди ее инициатив — освобождение владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Также им предлагается предоставить право пользования бесплатными парковочными местами, оснащенными зарядными устройствами, льготного проезда по платным автодорогам и возможности передвижения по полосам для общественного транспорта.