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19 фев 2020

В России хотят ввести штраф за парковку на газоне

В России хотят ввести штраф за парковку на газоне

Да, штраф существует сам по себе, но его размер регионы устанавливают самостоятельно. Предложение направлено же на закрепление карательных мер уже на федеральном значении

Члены Совета Федерации предложили ввести в России штраф за парковку автомобиля на газоне. Соответствующие поправки планируется внести в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом член Комитета палаты по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала «Парламентской газете».

«Сегодня есть запрет на парковку на тротуаре и штраф за это. А на газонах и детских площадках — нет. Поэтому нам предстоит убедить разработчиков кодекса распространить действие имеющейся статьи в том числе и на эти территории. До 20 февраля мы все предложения направим в межведомственную рабочую группу», — сказала Ирина Рукавишникова. Размер нового штрафа пока неизвестен — его предстоит определить членам рабочей группы. Предполагается, что штраф для граждан составит не более пяти тысяч рублей. Кто будет фиксировать нарушения — тоже пока неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Парламентская газета

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