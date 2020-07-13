В России хотят запретить эксплуатацию автомобилей за езду без ОСАГО

Отправлять автомобили без полиса ОСАГО на штрафстоянку предложили в рабочей группе при ОНФ. Активисты хотят включить эту норму в новый КоАП, чтобы защитить водителей от проблем с неплательщиками по долгам

Согласно текущему законодательству, за езду без полиса ОСАГО полагается лишь штраф в 800 рублей. Получивший его водитель имеет право продолжить движение. При этом, по оценке экспертов, около 20% автомобилей в России ездит без полисов ОСАГО.

«Если они становятся виновниками ДТП, то пострадавшая сторона не получает никакой компенсации ущерба и вынуждена долго и безрезультатно судиться по ГК РФ. То есть люди, у которых нет вины в аварии, которые пострадали, оказываются дважды пострадавшими. Совершенно корректно было бы запрещать эксплуатацию автомобилей без полиса», — говорится в своде предложений, которые имеются в распоряжении Autonews.ru.