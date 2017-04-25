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25 апр 2017

В России хотят запретить знаки «Стоянка запрещена»

В России хотят запретить знаки «Стоянка запрещена»

В Верховный суд России поступил иск от юриста компании «ФБК Право» Александра Ермоленко с требованием отменить знаки «Стоянка запрещена» (3.27) и «Остановка запрещена» (3.28)

По мнению автора иска, в России отсутствуют четкие правила и принципы установки этих знаков. Подобная правовая неопределенность противоречит принципам массового государства и приводит к произволу местных властей, а также создает предпосылки для необоснованного привлечения водителей к административной ответственности, — считает господин Ермоленко.

Действительно, в Правилах дорожного движения указано, что остановка запрещена на тротуарах, трамвайных путях, эстакадах, железнодорожных переездах, в тоннелях. Стоянка запрещена вне населенных пунктов на проезжей части главных дорог и ближе 50 метров от железнодорожного переезда. Также стоянка и остановка запрещены в местах, где установлены соответствующие знаки.

Больше всего протестов установка знаков, запрещающих стоянку и остановку вызывает у жителей Москвы. После последнего расширения зоны платной парковки, такие знаки появились в спальных районах, что вызвало многочисленные протесты местных жителей. В частности, жители Ясенево, Измайлово, Перово уже обращались к президенту России, а на прошлой неделе обсуждали эту проблему в Общественной палате.

Власти Москвы говорят, что запрещающие знаки появляются после консультаций с ГИБДД и префектурами, а их отмена приведет к росту количества ДТП и снижению пропускной способности дорог.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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