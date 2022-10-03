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3 окт 2022

В России изменился механизм работы ОСАГО

В России изменился механизм работы ОСАГО

Центробанк РФ, как регулятор страховых продуктов в стране, опубликовал распоряжение, согласно которому взаимодействие страховых компаний с клиентами изменится

Отныне страховщики обязаны в течение 5 рабочих дней ознакомить владельца пострадавшего в аварии автомобиля с результатами осмотра или экспертизы транспортного средства. Еще один важный нюанс - установлено право страховых компаний требовать у автовладельца справку об утилизации автомобиля. Она понадобится в случае, если автомобиль не подлежит восстановлению после аварии, а клиент хочет досрочно расторгнуть договор страхования.

Стоит напомнить, что на днях Центробанком был расширен и тарифный коридор ОСАГО - на 26 процентов в обе стороны. То есть,  если вы аккуратный водитель, ваш страховой продукт окажется дешевле, а если, наоборот, то дороже.

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Коммерсант

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