В России изменился механизм работы ОСАГО

Центробанк РФ, как регулятор страховых продуктов в стране, опубликовал распоряжение, согласно которому взаимодействие страховых компаний с клиентами изменится

Отныне страховщики обязаны в течение 5 рабочих дней ознакомить владельца пострадавшего в аварии автомобиля с результатами осмотра или экспертизы транспортного средства. Еще один важный нюанс - установлено право страховых компаний требовать у автовладельца справку об утилизации автомобиля. Она понадобится в случае, если автомобиль не подлежит восстановлению после аварии, а клиент хочет досрочно расторгнуть договор страхования.

Стоит напомнить, что на днях Центробанком был расширен и тарифный коридор ОСАГО - на 26 процентов в обе стороны. То есть, если вы аккуратный водитель, ваш страховой продукт окажется дешевле, а если, наоборот, то дороже.