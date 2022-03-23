В России изменят правила оформления ДТП

В Москве заработает новый порядок оформления дорожно-транспортных происшествий на магистралях. Весь процесс упростят

На данный момент при оформлении ДТП оба транспортных средства не имеют права покидать место ДТП до завершения всех процедур. Причем, речь идет о происшествии любой тяжести. Даже если вашу машину лишь слегка задели, формально, и виновник, и пострадавший, не должны уезжать. Правительство обеспокоено тем, что большая часть аварий носят легкий характер, но остановившиеся машины создают серьезные помехи – в особенности это касается магистралей. Порой случаются и ситуации повторных столкновений других участников движения.

В результате было принято решение о проведении эксперимента, согласно которому водители, в случае мелких ДТП, могут сразу съехать на обочину и заняться оформлением там. Более того, в качестве доказательной базы для понимания обстоятельств ДТП будут использоваться видеозаписи с городских камер видеонаблюдения. Дата начала эксперимента неизвестна, так как его еще необходимо проработать Полиции, страховщикам и Минтрансу.