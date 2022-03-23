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23 мар 2022

В России изменят правила оформления ДТП

В России изменят правила оформления ДТП

В Москве заработает новый порядок оформления дорожно-транспортных происшествий на магистралях. Весь процесс упростят

На данный момент при оформлении ДТП оба транспортных средства не имеют права покидать место ДТП до завершения всех процедур. Причем, речь идет о происшествии любой тяжести. Даже если вашу машину лишь слегка задели, формально, и виновник, и пострадавший, не должны уезжать.  Правительство обеспокоено тем, что большая часть  аварий носят легкий характер, но остановившиеся машины создают серьезные помехи – в особенности это касается магистралей. Порой случаются и ситуации повторных столкновений других участников движения.

В результате было принято решение о проведении эксперимента, согласно которому водители, в случае мелких ДТП, могут сразу съехать на обочину и заняться оформлением там. Более того, в качестве доказательной базы  для понимания обстоятельств ДТП будут использоваться видеозаписи с городских камер видеонаблюдения.  Дата начала эксперимента неизвестна, так как его еще необходимо проработать Полиции, страховщикам и Минтрансу.

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