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28 июн 2018

В России могут исчезнуть независимые АЗС

В России могут исчезнуть независимые АЗС

Топливный кризис привел к тому, что владельцы частных АЗС объявили о предбанкротном состоянии и невозможности конкурировать с сетями, принадлежащими нефтяным компаниям.

Речь идет о независимых сетях, которые приобретают топливо на оптовом рынке. Несмотря на стабилизацию цен, они держатся на рекордном уровне, а представители бизнеса говорят, что теряют с каждого литра от трех до пяти рублей, при этом цены на их АЗС не могут конкурировать с теми, которые устанавливают АЗС, принадлежащие нефтяным компаниям. На последних стоимость литра топлива в среднем на 2 рубля ниже.

«Если стране не нужны независимые АЗС, пусть правительство формирует программу их выкупа», — заявил глава Независимого топливного союза Павел Блаженов. По его словам нефтяные компании не интересуются независимыми АЗС, так как большинство из них расположены в местах, где мало машин. Некоторые же сети расположены в отдаленных регионах и размещать там собственные АЗС нефтяникам невыгодно.

По словам Блаженова правительство могло бы отпустить цены на бензин или ввести госрегулирование цен «по всей цепочки», но он признает эти меры неэффективными и нерыночными.

Некоторые сети уже начали сворачивать свою деятельность. Так одна из компаний закрыла 20 АЗС в Саратовской области. Крупные нефтяные компании могли бы взять под крыло независимых и обеспечить хранение их топлива, но и такой шаг нефтяникам неинтересен.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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