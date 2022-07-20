Автомобильный портал Motorpage
20 июл 2022

В России могут перестать взимать транспортный налог

В России могут перестать взимать транспортный налог

Депутаты Госдумы выступили с предложением ввести в России мораторий на транспортный налог для покупателей отечественных автомобилей.

Как сообщают «Известия», Минпромторг уже высказался положительно в отношении данной инициативы. Правда, есть один нюанс – если законопроект и введут, то эта мера будет лишь временной - действием на три-четыре года. Сообщается, что свои комментарии на сегодняшний день должны дать и в Министерстве Финансов.

Напомним, что на сегодняшний день транспортный налог начисляется, исходя из мощности двигателя автомобиля.  Разумеется, есть и различные переменные, к примеру, московская ставка налога отличается, скажем, от волгоградской. Также не стоит забывать и о налоге на роскошь, который применятся к владельцам машин, чья стоимость превышает три миллиона рублей.

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

Maserati вывела на тесты свой флагманский электрокар

20 июля 2022
Lada Largus (2020) вид спереди

АвтоВАЗ сможет выпустить малую партию «Ларгусов»

20 июля 2022

Спрос на автокредиты в России вырос

20 июля 2022
Porsche Mission E Cross Turismo Concept 2018 вид сбоку сзади

Porsche готовится к выпуску нового электрокара, но каким он будет?

20 июля 2022
BMW i4 (2022) вид спереди

Электрокар BMW i4 не прошел лосиный тест

20 июля 2022

Россия оказалась в списке стран с самым доступным топливом

19 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"
Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...»
Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 6 1