В России могут перестать взимать транспортный налог

Депутаты Госдумы выступили с предложением ввести в России мораторий на транспортный налог для покупателей отечественных автомобилей.

Как сообщают «Известия», Минпромторг уже высказался положительно в отношении данной инициативы. Правда, есть один нюанс – если законопроект и введут, то эта мера будет лишь временной - действием на три-четыре года. Сообщается, что свои комментарии на сегодняшний день должны дать и в Министерстве Финансов.

Напомним, что на сегодняшний день транспортный налог начисляется, исходя из мощности двигателя автомобиля. Разумеется, есть и различные переменные, к примеру, московская ставка налога отличается, скажем, от волгоградской. Также не стоит забывать и о налоге на роскошь, который применятся к владельцам машин, чья стоимость превышает три миллиона рублей.