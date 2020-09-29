В России могут установить минимальную стоимость техосмотра

Минэкономики подготовило пакет изменений в закон о техосмотре, который обяжет регионы устанавливать минимальную предельную цену за проведение техосмотра

Законопроект содержит понятие «минимального размера платы» за проведение ТО и направлен на борьбу с недобросовестными организациями, которые продают диагностические карты без осмотра автомобилей — как правило, по заниженной цене, не включающей в себя себестоимость процедуры проверки. Это выдавливает с рынка участников, проводящих техосмотр по правилам. Сегодня регионы определяют только верхнюю планку стоимости ТО.

При этом в ФАС считают, что цены должны регулироваться рыночными механизмами, а не ограничениями. Рынок услуг по техосмотру характеризуется высокой конкуренцией, а введение минимальной стоимости не соответствует основным принципам государственной политики по развитию конкуренции. В будущем, отметили в ФАС, планируется отказаться и от верхнего предела стоимости ТО в пользу рыночного механизма.