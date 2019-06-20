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20 июн 2019

В России может появиться первая бесплатная скоростная трасса

В России может появиться первая бесплатная скоростная трасса

В России разрабатывается новый ГОСТ, который впервые позволит устанавливать на автомагистралях скоростной лимит в 130 км/ч. Первой дорогой, на которой могут ввести новые лимиты станет трасса М-9 «Балтия»

Сейчас на таких дорогах для легкового транспорта и мотоциклов скорость ограничена 110 км/ч, для грузовиков массой более 3,5 т — 90 км/ч. Исключение — платные трассы, где на некоторых участках уже разрешено двигаться со скоростью 130 км/ч.

Чтобы получить разрешение на увеличение скоростного лимита концессионерам надо будет выполнить несколько требований. Например, не допускать колейности глубиной более 15 мм, обеспечить каждые 3-5 км на дороге остановочные площадки. Кроме того, обязательным станет наличие информационных табло, чтобы владелец дороги на время ливня, шторма, метели мог понизить лимит скорости.

Что касается трассы M9, то, по мнению экспертов, она обладает наиболее близкой к новому ГОСТу инфраструктурой. Еще в 2018 году РосдорНИИ проводил исследование средних скоростей движения на участках этой дороги с четырьмя, шестью и восемью полосами движения. На наиболее загруженном восьмиполосном участке около Москвы была зафиксирована невысокая средняя скорость, а на части шоссе с четырех - и шестиполосным движением в обоих направлениях были зафиксированы высокие и максимальные показатели скорости соответственно. Кроме того, 15% водителей ТС двигались со скоростью, фактически превышающей максимальную допустимую скорость.

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При написании новости использовалась информация:
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