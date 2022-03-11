В России может произойти всплеск угонов автомобилей

Нехватка автомобилей у дилеров, как и недостаток запчастей, может привести к возрастанию числа угонов и усилению черных рынков.

«Любой кризис негативно влияет на криминогенную обстановку. В текущей ситуации мы считаем, что может увеличиться как количество попыток мошенничества с автомобилями, так и число угонов. Все будет зависеть от доступности и стоимости запчастей в ближайшем будущем, так как пока еще существуют альтернативные варианты»- цитирует портал Autonews заявление представителей компании «Альфа-Страхование». С коллегами солидарны и представители других компаний.

Эксперты заявляют, что уже на данный момент контрафактные запчасти занимают около сорока процентов от всего рынка запчастей. Правда, есть один важный нюанс – в это число принято включать и качественные аналоги оригинальных запчастей, которые поставляются из Китая.