Российское правительство ищет все новые способы пополнения федерального бюджета. Мы уже писали о том, что в 2018 году дважды вырастет акциз на топливо (по 50 коп. в начале и середине года), рассматривается возможность увеличения акциза на автомобили с двигателями более 200 л.с. Теперь Минфин предлагает увеличить и утилизационный сбор.

В ведомстве предлагают увеличить его на 15% в 2018 году. По подсчетам Минфина это позволит принести дополнительные 28 миллиардов рублей. Напомним, что утилизационный сбор на новые автомобили был введен в 2012 году и уже увеличивался на 65% в прошлом году.

Повышение утилизационного сбора прежде всего ударит по автомобилям, которые к нам ввозят: местные автопроизводители в обмен на уплату утилизационного сбора получают субсидии из федерального бюджета. Эксперты говорят, что возможное повышение рынок может и не заметить: более 65% продаж новых автомобилей приходится на модели, которые собираются в России. Кроме того, рынок быстро восстановится, как только покупатели привыкнут к новым ценам.

Впрочем, пишут «Ведомости» повышение утилизационного сбора — вопрос до конца не решенный. Против этого выступает Минпромторг, который считает, что суммы утилизационного сбора «взяты с потолка» и не подкреплены никакими расчетами.