В России началась гаражная амнистия

Согласно закону, российские автолюбители в течение пяти лет смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность свои гаражи и землю под ними.

Как подтвердить свои права на вожделенный бокс для автомобиля? Все просто - достаточно предоставить документы, которые продемонстрируют ваше пользование гаражом. Этими документами могут стать платежки за коммунальные тарифы или договоры на подключение гаража к коммуникациям.

Как только вы соберете эти документы, то вам придется написать специальное заявление на портале Госуслуг, приложив к нему все необходимые бумаги. По итогу, вы получите специальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с указанием права на собственность.