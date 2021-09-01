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1 сен 2021

В России началась гаражная амнистия

В России началась гаражная амнистия

Согласно закону, российские автолюбители в течение пяти лет смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность свои гаражи и землю под ними.

Как подтвердить свои права на вожделенный бокс для автомобиля? Все просто -  достаточно предоставить документы, которые продемонстрируют ваше пользование гаражом. Этими документами  могут стать платежки за коммунальные тарифы или договоры на подключение гаража к коммуникациям.

Как только вы соберете эти документы, то вам придется написать специальное заявление на портале Госуслуг, приложив к нему все необходимые бумаги.  По итогу, вы получите специальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с указанием права на собственность.

При написании новости использовалась информация:
Lenta

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