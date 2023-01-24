В России начали продавать кроссоверы Renault Samsung XM3

Параллельный импорт открыл дорогу еще одной интересной новинке – Samsung XM3. Интересно, что эта модель нам известна - фактически, это южнокорейский аналог Renault Arkana, которая некоторое время продавалась у нас официально

Под капотом XM3 установлен 1,6-литровый рядный «атмосферник» мощностью 123 лошадиные силы и 155 Нм крутящего момента. С мотором сочетается вариатор Jatco. Тип привода – передний.

В комплектацию входят аналоговая панель приборов с небольшим дисплеем бортового компьютера, медиасистема с отдельно стоящим дисплеем, камерой заднего вида и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.