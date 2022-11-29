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29 ноя 2022

В России начались продажи автомобилей Skywell

В России начались продажи автомобилей Skywell

Еще один китайский бренд пришел на наш рынок. Планы на Россию серьезные - открыть, как минимум, тридцать дилерских центров и продать не менее трех тысяч машин

На сегодняшний день в российском активе компании есть только одна модель - электрокар ET5. Силовая установка здесь состоит из 204-сильного электрического мотора и батареи на 72 кВт*ч. Паспортный запас хода составляет 520 километров, а максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 150 километров в час.

Что касается оснащения, то в базовой комплектации Comfort ET5 имеет шесть подушек безопасности, кожаный салон, электропривод, подогрев и вентиляцию передних сидений, медиасистему (экран на 12,8 дюйма), систему бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, светодиодные фары, электропривод пятой двери и 19-дюймовые колеса. К слову, кроссовер оценили более чем в четыре миллиона рублей!

Между тем в следующем году до российского рынка должен добраться гибридный кроссовер Skywell HT-I. Производитель не раскрывает характеристик модели кроме внушительного запаса хода в 1200 километров.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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