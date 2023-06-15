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15 июн 2023

В России начинаются продажи Livan X3PRO

В России начинаются продажи Livan X3PRO

Компания LIVAN объявляет официальный старт продаж нового динамичного городского кроссовера X3PRO. Новинка будет доступна в единственной комплектации Luxury.

Сразу поговорим об оснащении, сюда входят, например, такие опции как: бесключевой доступ,  кондиционер, круиз-контроль, подогрев водительского и пассажирского сидений, мультимедийная система с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и Bluetooth, камера заднего вида с динамической разметкой, встроенный видео регистратор и многое другое.

Что касается двигателей, то пока доступен только один мотор - полуторалитровый атмосферник, который развивает 103 лошадиные силы и работает в паре с вариатором. Чуть позже в гамме модификаций появятся и версии с механической коробкой передач.  Двигатель рассчитан на применение бензина АИ-92.

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