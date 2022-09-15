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15 сен 2022

В России начнется охота за нерастаможенными автомобилями

В России начнется охота за нерастаможенными автомобилями

Федеральная таможенная служба России совместно с МВД и Минпромторгом активизирует работу по выявлению незаконно ввезённых из Казахстана автомобилей. 

Суть в том, что в странах ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) действует единое таможенное пространство и большинство товаров, купленных в одной стране, можно преспокойно ввозить в другое государство. С машинами есть нюансы – во многих странах существует ряд льгот, по которым иномарки ввозятся без уплаты таможенных сборов или по сниженным ставкам. В частности, это распространяется в Казахстане на электромобили. В этом случае их нельзя вывозить из страны.

Проблема заключается в том, что ушлые дельцы перепродают такие машины нашим соотечественникам. В теории поставить подобную машину на учет в России, однако, число этих машин растет.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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