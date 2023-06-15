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15 июн 2023

В России начнут собирать китайские грузовики

В России начнут собирать китайские грузовики

Компания BAW будет налаживать производство легкой коммерческой техники в нашей стране. Сборочную площадку организуют в Брянске.

Строго говоря, всю деятельность будет вести дилерский холдинг «БН-Моторс». Фактически, он получил эксклюзивные права дистрибьютора BAW в России, то есть в теории помимо грузовиков у нас могут продаваться и пикапы, и кроссоверы китайской марки. Что касается завода, где будет производство, то здесь формулировки туманны – известно лишь то, что площадка находится в Брянске и принадлежит вышеупомянутому холдингу.

Поговорим о самой машине. Первым на конвейер встанет грузовичок BAW T7, грузоподъемностью в две тонны. Мощность двигателей не уточняется, однако, СМИ сообщают, что силовая установка способна работать на газу – метане.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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