В России научились делать качественный бензин

Специалисты томского поилитеха научились применять отходы газодобычи во благо – повышать с их помощью октановое число бензина

Попытаемся объяснить все простым языком. Итак, при добыче природного газа происходит выработка СТГ (стабильный газовый конденсат). Фактически это жидкость - смесь бензиновых, керосиновых и высокомолекулярных углеводородных компонентов. Сейчас конденсаты используются в транспортировке и перекачке нефти – их подмешивают к ней, в результате чего повышается текучесть.

Собственно, инженеров из томского университета придумали перерабатывать конденсаты в бензин при помощи целоитного катализатора. Уже после первой переработки удалось добиться бензина с октановым числом АИ-80. Учитывая, что октановое число топлива повышается путем добавления присадок, то производство, например, бензина АИ-92 не потребует больших затрат. В целом, новая технология позволит, например, северным регионам стать более автономными в плане топливооборота – газодобывающих компаний там много, и они смогут производить бензин самостоятельно.