В России обновили правила пропуска автомобилей со спецсигналами

Правительство России утвердило новые правила, касающиеся пропуска автомобилей с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Обновления внесены в пункт 3.1 Правил дорожного движения и уже вступили в силу

Теперь при приближении спецтранспорта с включенными синим и красным маячками, а также сиреной, водители обязаны не просто уступить дорогу, а именно перестроиться на соседнюю полосу или, при возможности, съехать на обочину. Это позволит обеспечить беспрепятственный проезд как самого спецтранспорта, так и сопровождаемых им автомобилей. В случае соблюдения этих требований водители не будут привлекаться к административной ответственности. Если спецтранспорт движется по соседней полосе, достаточно просто не создавать ему помех – перестраиваться не требуется.

Как пояснили в Минтрансе, ранее в правилах отсутствовали конкретные указания о том, как именно уступать дорогу автомобилям со спецсигналами. Это приводило к конфликтным и потенциально опасным ситуациям на дороге. Новые формулировки направлены на устранение правовой неопределенности и повышение безопасности.