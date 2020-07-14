Автомобильный портал Motorpage
14 июл 2020

В России открылась первая водородная АЗС

В России открылась первая водородная АЗС

 В подмосковной Черноголовке впервые заправили водородом Toyota Mirai

Сейчас водородная АЗС работает на нужды Центра компетенций по технологиям новых и мобильных источников энергии (более 20 организаций, от стартапов до госкорпораций). Водород покупают в Балашихе на заводе по производству сжатых газов.  В Черноголовке уже готовы к обслуживанию сторонних клиентов, там могут заправлять до шести машин в день.

Собственно первым клиентом  стал «Toyota Mirai» энтузиаста Владимира Седова. Этот автомобиль на данный момент единственный в нашей стране. Заправка Toyota Mirai длилась примерно 6 минут. Но полностью заполнить бак Тойоты с таким давлением нельзя, так как давление на подмосковной водородной АЗС составляет лишь 500 атмосфер, тогда как для полной заправки требуется 700 атмосфер, так что пробег на одной заправке будет немного меньше заявленных 480 километров.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X3 M Competition 2020

BMW объявляет отзыв своих автомобилей

14 июля 2020
Kia Seltos 2021

Kia в срочном порядке отзывает в России более 5000 новых кроссоверов Seltos

14 июля 2020

Volvo S80 оказался опасным для детей

14 июля 2020
Dodge Challenger SRT Super Stock 2020

В Dodge не будут вызывать демонов

14 июля 2020
Lamborghini Sian Roadster 2021

Новый Lamborghini останется без суперконденсатора

14 июля 2020

Новый Honda Civic Type R станет трехмоторным

14 июля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru XV - subaru xv 2018 а ты точно кроссовер? Тест драйв
13 июля 2020

Subaru XV
"А ты точно кроссовер?"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 рожденный ползать – лети, пари!
Тест драйв
10 июля 2020

Lada Vesta Sport
"Рожденный ползать – лети, пари!"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 аргумент и за и против
Тест драйв
08 июля 2020

Mitsubishi Eclipse Cross
"Аргумент и за и против"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 2 0 8