В России открылась первая водородная АЗС

В подмосковной Черноголовке впервые заправили водородом Toyota Mirai

Сейчас водородная АЗС работает на нужды Центра компетенций по технологиям новых и мобильных источников энергии (более 20 организаций, от стартапов до госкорпораций). Водород покупают в Балашихе на заводе по производству сжатых газов. В Черноголовке уже готовы к обслуживанию сторонних клиентов, там могут заправлять до шести машин в день.

Собственно первым клиентом стал «Toyota Mirai» энтузиаста Владимира Седова. Этот автомобиль на данный момент единственный в нашей стране. Заправка Toyota Mirai длилась примерно 6 минут. Но полностью заполнить бак Тойоты с таким давлением нельзя, так как давление на подмосковной водородной АЗС составляет лишь 500 атмосфер, тогда как для полной заправки требуется 700 атмосфер, так что пробег на одной заправке будет немного меньше заявленных 480 километров.