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3 июл 2023

В России открывается все больше и больше автосервисов

В России открывается все больше и больше автосервисов

За последние полтора года в России открылось 7 тысяч автосервисов.  Но в этой  отрасли по-прежнему наблюдаются серьезные проблемы.

Эксперты говорят, что новым игрокам рынка сейчас непросто привлечь квалифицированных механиков и диагностов, поскольку сейчас кадровый голод испытывают даже крупные сети. К тому же автомобильные компании ограничивают работу своего программного обеспечения в России, что тоже затрудняет сервисное обслуживание.

С другой стороны автовладельцы, ранее опасавшиеся потери гарантии от производителя, стали отказываться от услуг официальных дилерских СТО в пользу небольших частных точек, собственно, именно количество таких сервисов и возросло.

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