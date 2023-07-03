В России открывается все больше и больше автосервисов

За последние полтора года в России открылось 7 тысяч автосервисов. Но в этой отрасли по-прежнему наблюдаются серьезные проблемы.

Эксперты говорят, что новым игрокам рынка сейчас непросто привлечь квалифицированных механиков и диагностов, поскольку сейчас кадровый голод испытывают даже крупные сети. К тому же автомобильные компании ограничивают работу своего программного обеспечения в России, что тоже затрудняет сервисное обслуживание.

С другой стороны автовладельцы, ранее опасавшиеся потери гарантии от производителя, стали отказываться от услуг официальных дилерских СТО в пользу небольших частных точек, собственно, именно количество таких сервисов и возросло.