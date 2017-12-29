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29 дек 2017

В России отзывают более 26 тысяч Volkswagen и Skoda

В России отзывают более 26 тысяч Volkswagen и Skoda
Автор фото: фирма-производитель

Как известно, локализация производства зачастую проходит достаточно шероховато, и производители вынуждены устранять огрехи поставщиков. Так, судя по всему, получилось с концерном Volkswagen, который объявил о сервисной кампании в отношении Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Отзыву подлежат 16 065 седано Volkswagen Polo Sedan и 9973 лифтбэков Skoda Rapid, которые были проданы российскими дилерами в этом году.

Причиной отзыва стала ненадлежащим образом сваренная буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента. В случае применения буксирной проушины может возникнуть вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке.

На отзываемых автомобилях будут заменены буксирные проушины. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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