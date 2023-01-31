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31 янв 2023

В России перестанут строить и ремонтировать дороги

В России перестанут строить и ремонтировать дороги

В дорожно-строительной отрасли России сложилась сложная ситуация – рабочим попросту не хватает техники. Причина проста – иностранные машиностроительные компании ушли из России, а покрыть спрос при помощи российских компаний невозможно

Пока парки строительных компаний укомплектованы, однако на сегодняшний день нет никакой возможности полноценно обновлять их. Из-за этого в скором будущем возможен срыв реализации ряда ключевых дорожных проектов в стране. Представители отрасли уже направили коллективное обращение премьер-министру РФ, с просьбой упрощения сертификационных процедур для ввозимой техники по параллельному импорту.

Любопытно, но политика дорожного строительства в РФ уже пересмотрена – текущие проекты будут завершены в срок, однако, строительство новых магистралей перенесено на несколько лет.

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